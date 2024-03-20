У Дніпрі хочуть перекрити вулицю Ливарну на деякий невизначений час

У Дніпрі перекриють вулицю Ливарну.

У Дніпрі збираються тимчасово перекрити рух транспорту по вулиці Ливарній. Причина – реконструкція вулиці. Роботи, які можуть розпочати вже 1 квітня триватимуть невизначений термін.

Про це мовиться у проєкті рішення виконкому Дніпровської міської ради, який оприлюднили на сайті 19 березня.

Перед початком робіт тимчасову схему руху пішоходів та транспорту мають погодити з поліцією. По периметру зони виконання робіт мають встановити тимчасові дорожні знаки та сигнальне освітлення на огорожі. Комунальники подбають про безпеку перехожих, а після завершення робіт — демонтують огорожу, знаки, відновлять асфальтове покриття і приведуть територію до ладу.

Точний термін завершення робіт не вказується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як 50 років тому виглядала вулиця Ливарна.

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