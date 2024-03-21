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Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло до 17:00

Сьогодні 07:00
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло до 17:00

Сьогодні, 21 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло деяким мешканцям.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, приблизно з 9:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Гладкова: 35, 43, 45, 47;
  • вул. Перемоги: 113-Б.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло до 17:00Українська

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