В Украине изменят правила вручения повесток: внесены правки в законопроект

Продолжаются консультации по новому мобилизационному законопроекту. Некоторые внесенные правки касаются работы сотрудников ТЦК. Их планируют обязать представляться и показывать свои удостоверения при вручении повесток. Об этом сообщает «Зеркало недели».
В то же время гражданам не разрешат фиксировать процесс вручения повестки на камеру.
Эти поправки уже поддержал оборонный комитет. Как сообщил нардеп Дмитрий Разумков, во время вручения повестки представители ТЦК обязаны будут назвать свои фамилии, имя, отчество, должность, а также показать служебные удостоверения.
Комитет не поддержал правку, предоставляющую гражданам вести фото- и видеофиксацию при вручении им повесток. Будем настаивать на ее учете при рассмотрении законопроекта в сессионном зале, — сообщил народный депутат Дмитрий Разумков.
Рассмотрение правок продолжается. Впереди голосования в Раде, и только после этого все принятые правки вступят в силу.
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