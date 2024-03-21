У Дніпрі вандали з фарбою “напали” на трамвай №19

Днями у Дніпрі вандали зіпсували вагони трамвая №19 – на них намалювали графіті синьою фарбою.
Працівник КП “Дніпровський електротранспорт” помітив хуліганів та викликав поліцію.
Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.
Зазначається, що один з вагонів лише 2 тижні тому вийшов з ремонту. Тепер його знову повернуть у майстерню, аби зафарбувати графіті.
Просимо містян з повагою ставитися до комунального майна! Дніпро – наш спільний дім. Вандалізм – це шкода та збитки для всіх його мешканців, – зазначили у департаменті.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі п’яний чоловік стріляв у трамвай, в якому були пасажири: коментар поліції.
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