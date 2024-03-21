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  • Telegram приготовиться: нардеп инициировал законопроект, регулирующий «платформы распространения СМИ»

Telegram приготовиться: нардеп инициировал законопроект, регулирующий «платформы распространения СМИ»

Сегодня 11:53
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Нардеп подготовил законопроект, которым собираются регулировать Telegram.

Новости Днепра про Telegram приготовиться: нардеп инициировал законопроект, регулирующий

О на Facebook-странице сообщил нардеп Николай Княжицкий.

Я сегодня инициирую законопроект о регулировании в Украине Telegram и подобных платформ распространения СМИ. Предложил коллегам-депутатам присоединиться к его подписанию, – пишет Княжицкий.

Нардеп отметил, что речь идет о всех независимых платформах и приложениях, которые пока не регулируются законом о медиа и не имеют представительств в ЕС, как YouTube и т.д.. Прежде всего, это касается Telegram, который пока едва ли не основной источник информации для украинцев.

В то же время, запрещать или блокировать эти платформы не будут.

Проблема Telegram – это не совсем проблема медиа. Проблема его в том, что это российская сеть, которая, однако, активно продвигается украинскими властями как основной источник информации для украинцев. И получается совсем странная ситуация: с одной стороны, Генштаб ВСУ прямо говорит, что нужно прекратить использование российских сетей типа Telegram, а СБУ, МВД, СНБО и другие органы делают совместное заявление об использовании Telegram российскими спецслужбами. Но с другой — эти же органы используют этот же Telegram как официальный источник информации для украинцев, — написал Николай Княжицкий.

Нардеп хочет, чтобы Telegram и ему подобные платформы, регулировались как YouTube или другие сервисы.

Что изменится для таких платформ:

1) они должны реагировать на распространение через них такого же контента, который уже сейчас запрещено распространять через другие медиа (в том числе в YouTube и онлайн СМИ). Речь идет о порнографии, пропаганде наркотиков, глорифификации фашизма, оправдывании российской агрессии и т.д. Перечень запретов остается тем же, который существует сейчас, и этим законопроект не меняется;

2) они обязаны по запросу Нацсовета по телерадиовещанию раскрывать структуру собственности, а также источники финансирования — как сейчас предусмотрено для других медиа и сервисов;

3) если структура собственности или источники финансирования платформы будут признаны непрозрачными, данная платформа не может использоваться госорганами и финансовыми структурами, обрабатывающими персональные данные украинцев. Такие платформы и связанные с ними сервисы не могут устанавливаться на любых устройствах, используемых для служебных целей. Это соответствует практике, уже существующей в Швейцарии и некоторых стран ЕС. Например, в Норвегии служащим запрещено использовать Telegram и служебные устройства с марта 2023 года примерно по тем же причинам;

4) поскольку силы безопасности и обороны должны иметь особенности деятельности из-за их специфики, то ограничения и запреты использования платформ с непрозрачной собственностью, к ним не применяются. Вернее, могут применяться, если это будет установлено постановлением правительства.

Таким образом, законопроект ничего не запрещает, но имеет целью урегулировать деятельность таких независимых платформ.

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Новости Днепра про Telegram приготовиться: нардеп инициировал законопроект, регулирующий Українська Новости Днепра про Telegram приготовиться: нардеп инициировал законопроект, регулирующий Русский

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