Оставил ключи соседу: у жителя Каменского «пропал» домашний кинотеатр

Мужчина оставил ключи соседа и остался без большой плазмы и стереосистемы.

Как сообщили в полиции, к ним обратился 37-летний мужчина, который пожаловался на то, что его обокрали. Житель Каменского рассказал, что из его квартиры исчез плазменный телевизор, смарт-приставка и музыкальный центр.

Правоохранители на месте выяснили, что входные замки на дверях повреждений не имеют. Скорее всего, они были открыты аналогичным ключом или другим похожим на открывание прибором.

Оказалось, что к воровству причастен 39-летний ранее судимый местный житель. Как выяснилось, потерпевший оставил свои ключи соседу, помогающему ему по хозяйству. И именно в этот день у помощника гостил приятель, который сначала похитил ключи, а потом обокрал квартиру.

Мужчине объявили о подозрении в краже. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

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