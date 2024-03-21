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  • Залишив ключі сусіду: у жителя Кам’янського “зник” домашній кінотеатр

Залишив ключі сусіду: у жителя Кам’янського “зник” домашній кінотеатр

Сьогодні 21:28
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Чоловік залишив ключі сусіду та залишився без великої плазми та стереосистеми.

Новости Днепра про Залишив ключі сусіду: у жителя Кам'янського

Як повідомили у поліції, до них звернувся 37-річний чоловік, який поскаржився на те, що його обікрали. Житель Кам’янського розповів, що з його квартири зник плазмовий телевізор, смарт-приставка та музичний центр. 

Правоохоронці на місці з’ясували, що вхідні замки на дверях пошкоджень не мають. Скоріш за все, вони були відкриті аналогічним ключем чи іншим схожим для відкривання приладом.

Виявилося, що до крадіжки причетний 39-річний раніше судимий місцевий житель. Як з’ясувалося, потерпілий залишив свої ключі сусіду, який допомагає йому по господарству. І саме в цей день у “помічника” гостював приятель, який спочатку викрав ключі, а потім обікрав квартиру.

Чоловіку оголосили про підозру в крадіжці. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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Новости Днепра про Залишив ключі сусіду: у жителя Кам'янського Українська

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