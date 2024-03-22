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  • На Дніпропетровщині через масштабну атаку ворога 1060 шахтарів застрягли під землею

На Дніпропетровщині через масштабну атаку ворога 1060 шахтарів застрягли під землею

Сьогодні 11:47
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Сьогодні російські війська здійснили масований обстріл Дніпропетровщини.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині через масштабну атаку ворога 1060 шахтарів застрягли під землею

Фото умовне.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичні об’єкти у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. В області діють екстрені відключення електроенергії.

Так, на Дніпропетровщині через масштабну атаку ворога було знеструмлено деякі шахти – 1060 гірників застрягли під землею.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Під час масштабної атаки ворога вуглевидобувні підприємства Дніпропетровської області залишились без живлення. 1060 шахтарів перебували на робочих місцях. Було введено план ліквідації надзвичайної ситуації: задіяні резервні джерела живлення, розпочалася евакуація гірників на поверхню, – зазначили в компанії.

Усі гірники після евакуації проходять медичне обстеження. Постраждалих немає. Зазначається, що після заживлення шахт та проведення необхідних підготовчих робіт видобуток вугілля буде поновлено.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через масштабну атаку ворога 1060 шахтарів застрягли під землею

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині через масштабну атаку ворога 1060 шахтарів застрягли під землеюУкраїнська

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