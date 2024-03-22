На Дніпропетровщині через масштабну атаку ворога 1060 шахтарів застрягли під землею

Сьогодні російські війська здійснили масований обстріл Дніпропетровщини.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичні об’єкти у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. В області діють екстрені відключення електроенергії.

Так, на Дніпропетровщині через масштабну атаку ворога було знеструмлено деякі шахти – 1060 гірників застрягли під землею.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Під час масштабної атаки ворога вуглевидобувні підприємства Дніпропетровської області залишились без живлення. 1060 шахтарів перебували на робочих місцях. Було введено план ліквідації надзвичайної ситуації: задіяні резервні джерела живлення, розпочалася евакуація гірників на поверхню, – зазначили в компанії.

Усі гірники після евакуації проходять медичне обстеження. Постраждалих немає. Зазначається, що після заживлення шахт та проведення необхідних підготовчих робіт видобуток вугілля буде поновлено.

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