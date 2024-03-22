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Мешканці Дніпра вже можуть знайти освітні документи в “Дії”: які саме

Сьогодні 12:39
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Відсьогодні у "Дії" з'явилися освітні документи.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра вже можуть знайти освітні документи в

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — в Дії, – написав він.

Відтепер у застосунку можна знайти:

  • Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  • Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
  • Свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
  • Диплом кваліфікованого робітника;
  • Диплом фахового молодшого бакалавра;
  • Диплом молодшого спеціаліста;
  • Диплом молодшого бакалавра;
  • Диплом бакалавра;
  • Диплом спеціаліста;
  • Диплом магістра;
  • Диплом доктора філософії;
  • Диплом доктора мистецтва.

Щоб документи підтягнулися автоматично, треба оновити Дію. Важливо, вони будуть у застосунку за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Наразі розробники працюють над тим, щоб додати і додатки.

Користуйтесь освітніми документами, коли вступаєте до вишу або влаштовуєтесь на роботу. А Дія продовжує створювати корисні та потрібні сервіси, – додав Федоров.

Тут ви можете подивитися, які документи точно мають бути в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра вже можуть знайти освітні документи в

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра вже можуть знайти освітні документи в Українська

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