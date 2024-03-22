Мешканці Дніпра вже можуть знайти освітні документи в “Дії”: які саме

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — в Дії, – написав він.
Відтепер у застосунку можна знайти:
Щоб документи підтягнулися автоматично, треба оновити Дію. Важливо, вони будуть у застосунку за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Наразі розробники працюють над тим, щоб додати і додатки.
Користуйтесь освітніми документами, коли вступаєте до вишу або влаштовуєтесь на роботу. А Дія продовжує створювати корисні та потрібні сервіси, – додав Федоров.
Тут ви можете подивитися, які документи точно мають бути в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні російські війська здійснили масований обстріл Дніпропетровщини.
Дніпро та область у ніч на 22 березня відбивали повітряний…
У Кам'янському на Дніпропетровщині школярів відправили на дистанційку.
Важлива інформація!