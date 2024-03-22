Мешканці Дніпра вже можуть знайти освітні документи в “Дії”: які саме

Відсьогодні у "Дії" з'явилися освітні документи.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — в Дії, – написав він.

Відтепер у застосунку можна знайти:

Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;

Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

Свідоцтво про робітничу кваліфікацію;

Диплом кваліфікованого робітника;

Диплом фахового молодшого бакалавра;

Диплом молодшого спеціаліста;

Диплом молодшого бакалавра;

Диплом бакалавра;

Диплом спеціаліста;

Диплом магістра;

Диплом доктора філософії;

Диплом доктора мистецтва.

Щоб документи підтягнулися автоматично, треба оновити Дію. Важливо, вони будуть у застосунку за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Наразі розробники працюють над тим, щоб додати і додатки.

Користуйтесь освітніми документами, коли вступаєте до вишу або влаштовуєтесь на роботу. А Дія продовжує створювати корисні та потрібні сервіси, – додав Федоров.

Тут ви можете подивитися, які документи точно мають бути в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

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