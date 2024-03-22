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  • У міськраді Дніпра рекомендують головам ОСББ та ЖБК, біля яких були вибухи, піднятись на покрівлю: навіщо

У міськраді Дніпра рекомендують головам ОСББ та ЖБК, біля яких були вибухи, піднятись на покрівлю: навіщо

Сьогодні 13:05
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Новости Днепра про У міськраді Дніпра рекомендують головам ОСББ та ЖБК, біля яких були вибухи, піднятись на покрівлю: навіщо

Сьогодні ворог масовано атакував Дніпропетровщину. Над Дніпром та областю вдалося збити 7 шахедів та 14 ракет. На жаль, є і влучання – пошкоджено енергетичні об’єкти у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах.

У Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено 8 будинків ОСББ та ЖБК – йдеться про пошкодження різного ступеня, зокрема: покрівлі, огороджувальних конструкцій, вибиті вікна.

Про це повідомили у департаменті з питань самоорганізації населення міської ради.

Рекомендуємо головам правлінь, біля яких були вибухи, піднятись на покрівлю і перевірити наявність пошкоджень. При їх виявленні звертайтесь до департаменту з питань самоорганізації населення: +380633409472, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про У міськраді Дніпра рекомендують головам ОСББ та ЖБК, біля яких були вибухи, піднятись на покрівлю: навіщо

Новости Днепра про У міськраді Дніпра рекомендують головам ОСББ та ЖБК, біля яких були вибухи, піднятись на покрівлю: навіщо

Новости Днепра про У міськраді Дніпра рекомендують головам ОСББ та ЖБК, біля яких були вибухи, піднятись на покрівлю: навіщо

Новости Днепра про У міськраді Дніпра рекомендують головам ОСББ та ЖБК, біля яких були вибухи, піднятись на покрівлю: навіщо

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Дніпра попередив про можливі проблеми з водопостачанням в нагорній частині міста.

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Новости Днепра про У міськраді Дніпра рекомендують головам ОСББ та ЖБК, біля яких були вибухи, піднятись на покрівлю: навіщоУкраїнська

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