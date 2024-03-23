У Кривому Розі повністю відновили електропостачання

У Кривому Розі комунальники змогли повністю відновити електропостачання.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Енергопостачання в Кривому Розі повністю відновлене. Дякую всім, хто доклав до цього зусиль! Ви неймовірні і непереможні! Працюємо далі, — заявив очільник ОВА.