Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі повністю відновили електропостачання

Сьогодні 08:15
просмотров

У Кривому Розі комунальники змогли повністю відновити електропостачання.

Новости Днепра про У Кривому Розі повністю відновили електропостачання

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Енергопостачання в Кривому Розі повністю відновлене. Дякую всім, хто доклав до цього зусиль! Ви неймовірні і непереможні! Працюємо далі, — заявив очільник ОВА.

Після вчорашнього удару окупантів велика кількість абонентів залишилися без світла.

Вводилися графіки аварійних відключень.

Були пошкоджені енергетичні об’єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі повністю відновили електропостачанняУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі повністю відновили електропостачанняРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Житель Дніпра за ніч виніс всю техніку зі службового офісу
    Новини Дніпра
    Вчора 18:42
    Житель Дніпра за ніч виніс всю техніку зі службового офісу

    Дніпрянин скористався тим, що двері до офісу були відчиненими.

    Залізниця та динозаври: у Дніпрі показали, що було на Монастирському острові 30 років тому (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 18:04
    Залізниця та динозаври: у Дніпрі показали, що було на Монастирському острові 30 років тому (ФОТО)

    У Дніпрі поностальгували за часом, коли Монастирський острів був Комсомольським.

    Як пенсіонеру у Дніпрі змінити виплатні реквізити для отримання пенсії, не виходячи з дому: інструкція
    Вчора 17:40
    Як пенсіонеру у Дніпрі змінити виплатні реквізити для отримання пенсії, не виходячи з дому: інструкція

    Якщо пенсіонер у Дніпрі вирішив змінити банк, у якому він…

    Переслідував на вулиці: житель Кам’янського зґвалтував неповнолітню
    Новини Дніпра
    Вчора 16:16
    Переслідував на вулиці: житель Кам’янського зґвалтував неповнолітню

    У Кам'янському затримали ґвалтівника 16-річної дівчини.

    Наверх