У Кривому Розі повністю відновили електропостачання

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Енергопостачання в Кривому Розі повністю відновлене. Дякую всім, хто доклав до цього зусиль! Ви неймовірні і непереможні! Працюємо далі, — заявив очільник ОВА.
Після вчорашнього удару окупантів велика кількість абонентів залишилися без світла.
Вводилися графіки аварійних відключень.
Були пошкоджені енергетичні об’єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах.
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