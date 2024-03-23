В Днепре нашли труп в модульном укрытии: комментарий полиции

Тело мужчины обнаружили на остановке общественного транспорта.
Как сообщили нашему корреспонденту в полиции.
Личность мужчины установлена, 1974 года рождения, предварительно на теле мужчины телесные повреждения не обнаружены, направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти, — заявила спикер Днепровского районного управления полиции Алина Стадник.
В соцсетях и Telegram каналах распространяют фото погибшего.
На фотографии мужчина лежит в луже грязи. На нем рваны носки и нет одного ботинка.
Подробности гибели мужчины станут известны позже.
Вчера мы сообщали о том, что у 42-летней принцессы Уэльской, жены наследника британского престола Уильяма Кэтрин (Кейт Миддлтон) диагностировали онкологическое заболевание.
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