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В Днепре нашли труп в модульном укрытии: комментарий полиции

Сегодня 10:18
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В Днепре обнаружили труп мужчины в модульном укрытии.

Новости Днепра про В Днепре нашли труп в модульном укрытии: комментарий полиции

Тело мужчины обнаружили на остановке общественного транспорта.

Как сообщили нашему корреспонденту в полиции.

Личность мужчины установлена, 1974 года рождения, предварительно на теле мужчины телесные повреждения не обнаружены, направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти, — заявила спикер Днепровского районного управления полиции Алина Стадник.

В соцсетях и Telegram каналах распространяют фото погибшего.

На фотографии мужчина лежит в луже грязи. На нем рваны носки и нет одного ботинка.

Подробности гибели мужчины станут известны позже.

Вчера мы сообщали о том, что у 42-летней принцессы Уэльской, жены наследника британского престола Уильяма Кэтрин (Кейт Миддлтон) диагностировали онкологическое заболевание.

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