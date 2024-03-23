У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася ДТП: зіткнулися BMW та KIA

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.
За попередньою інформацією, BMW їхало по головній, а водій KIA по другорядній.
Після невдалого маневру автівки зіткнулися.
Офіційних коментарів поліції щодо інциденту поки що не було.
Водій та пасажирка BMW отримали травми. Їх доставили до лікарні, — йдеться у повідомленні.
Сьогодні ми писали про те, що на зупинці громадського транспорту у Дніпрі знайшли труп чоловіка.
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