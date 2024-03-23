Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася ДТП: зіткнулися BMW та KIA

Сьогодні 13:23
просмотров

У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася серйозна ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася ДТП: зіткнулися BMW та KIA

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

За попередньою інформацією, BMW їхало по головній, а водій KIA по другорядній.

Після невдалого маневру автівки зіткнулися. 

Офіційних коментарів поліції щодо інциденту поки що не було.

Водій та пасажирка BMW отримали травми. Їх доставили до лікарні, — йдеться у повідомленні.

Сьогодні ми писали про те, що на зупинці громадського транспорту у Дніпрі знайшли труп чоловіка.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася ДТП: зіткнулися BMW та KIAУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася ДТП: зіткнулися BMW та KIAРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині “мародер” викрав речі із напівзруйнованого під час обстрілів гаража
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:02
    На Дніпропетровщині “мародер” викрав речі із напівзруйнованого під час обстрілів гаража

    У місті Нікополь 36-річний чоловік виніс з приміщення електроінструменти та…

    У Дніпрі знайшли труп в модульному укритті: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:18
    У Дніпрі знайшли труп в модульному укритті: коментар поліції

    У Дніпрі виявили труп чоловіка в модульному укритті.

    Вночі оборонці неба збили 4 “шахеди” над Дніпропетровщиною
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:01
    Вночі оборонці неба збили 4 “шахеди” над Дніпропетровщиною

    Сьогодні вночі Повітряні Сили збили 4 ворожих шахеди над Дніпропетровщиною.

    У Кривому Розі повністю відновили електропостачання
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:15
    У Кривому Розі повністю відновили електропостачання

    У Кривому Розі комунальники змогли повністю відновити електропостачання.

    Наверх