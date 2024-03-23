У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася ДТП: зіткнулися BMW та KIA

У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася серйозна ДТП.

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

За попередньою інформацією, BMW їхало по головній, а водій KIA по другорядній.

Після невдалого маневру автівки зіткнулися.

Офіційних коментарів поліції щодо інциденту поки що не було.

Водій та пасажирка BMW отримали травми. Їх доставили до лікарні, — йдеться у повідомленні.

Сьогодні ми писали про те, що на зупинці громадського транспорту у Дніпрі знайшли труп чоловіка.

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