В Днепре на Слобожанском проспекте произошло ДТП: столкнулись BMW и KIA

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.
По предварительной информации, BMW ехало по главной, а водитель KIA – по второстепенной.
После неудачного маневра автомобили столкнулись.
Официальных комментариев полиции по поводу инцидента пока не было.
Водитель и пассажирка BMW получили травмы. Их доставили в больницу, — говорится в сообщении.
Сегодня мы писали о том, что на остановке общественного транспорта в Днепре обнаружили труп мужчины.
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