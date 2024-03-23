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В Днепре на Слобожанском проспекте произошло ДТП: столкнулись BMW и KIA

Сегодня 13:23
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В Днепре на Слобожанском проспекте произошло серьезное ДТП.

Новости Днепра про В Днепре на Слобожанском проспекте произошло ДТП: столкнулись BMW и KIA

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.

По предварительной информации, BMW ехало по главной, а водитель KIA – по второстепенной.

После неудачного маневра автомобили столкнулись.

Официальных комментариев полиции по поводу инцидента пока не было.

Водитель и пассажирка BMW получили травмы. Их доставили в больницу, — говорится в сообщении.

Сегодня мы писали о том, что на остановке общественного транспорта в Днепре обнаружили труп мужчины.

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