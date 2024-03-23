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  • На Днепропетровщине «мародер» похитил вещи из полуразрушенного при обстреле гаража

На Днепропетровщине «мародер» похитил вещи из полуразрушенного при обстреле гаража

Сегодня 11:02
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В городе Никополь 36-летний мужчина вынес из помещения электроинструменты и продал, а деньги потратил на себя.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Как установили оперативники криминальной полиции, преступление произошло утром 19 февраля. Фигурант увидел полуразвалившееся здание в частном секторе города, находящегося в районе постоянных обстрелов войсками России. Воспользовавшись отсутствием владельцев, вор украл перфоратор, бензиновый триммер, дрель, бензопилу и другие инструменты, — говорится в сообщении полиции.

Некоторые украденные вещи задержанный успел продать, но другую часть присвоенного смогли вернуть в ходе досудебного расследования правоохранители.

Полиция задокументировала еще одно преступление, которое совершил злоумышленник. Вместе со своим 35-летним знакомым они совершили кражу с территории частного дома.

К вечеру преступники проникли в летнюю кухню и вынесли холодильник, принадлежавший местному жителю. Владелец дома временно переехал из-за вражеских обстрелов.

Обоим фигурантам дела сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.

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