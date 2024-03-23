На Днепропетровщине «мародер» похитил вещи из полуразрушенного при обстреле гаража

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Как установили оперативники криминальной полиции, преступление произошло утром 19 февраля. Фигурант увидел полуразвалившееся здание в частном секторе города, находящегося в районе постоянных обстрелов войсками России. Воспользовавшись отсутствием владельцев, вор украл перфоратор, бензиновый триммер, дрель, бензопилу и другие инструменты, — говорится в сообщении полиции.
Некоторые украденные вещи задержанный успел продать, но другую часть присвоенного смогли вернуть в ходе досудебного расследования правоохранители.
Полиция задокументировала еще одно преступление, которое совершил злоумышленник. Вместе со своим 35-летним знакомым они совершили кражу с территории частного дома.
К вечеру преступники проникли в летнюю кухню и вынесли холодильник, принадлежавший местному жителю. Владелец дома временно переехал из-за вражеских обстрелов.
Обоим фигурантам дела сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.
Читайте также:
Автор:
В Днепре обнаружили труп мужчины в модульном укрытии.
Сегодня ночью Воздушные Силы сбили 4 вражеских шахеда над Днепропетровщиной.
В Кривом Роге коммунальщики смогли полностью восстановить электроснабжение.
Днепрянин воспользовался тем, что дверь в офис была открыта.
В Днепре обнаружили труп мужчины в модульном укрытии.
Сегодня ночью Воздушные Силы сбили 4 вражеских шахеда над Днепропетровщиной.
В Кривом Роге коммунальщики смогли полностью восстановить электроснабжение.
Хорошего дня, друзья!
Бабушка из Днепропетровской области задонатила все сохранения в ВСУ.
Под Москвой произошел теракт.
Кейт Миддлтон записала видеообращение, в котором рассказала, почему не появлялась на публике несколько месяцев.
В Украине повысят акциз на горючее.
В Каменском на Днепропетровщине разоблачили на взятке госслужащую.
Днепрянин воспользовался тем, что дверь в офис была открыта.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!