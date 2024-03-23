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В Кривом Роге полностью восстановили электроснабжение

Сегодня 08:15
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В Кривом Роге коммунальщики смогли полностью восстановить электроснабжение.

Новости Днепра про В Кривом Роге полностью восстановили электроснабжение

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Энергоснабжение в Кривом Роге полностью восстановлено. Спасибо всем, кто приложил к этому усилия! Вы невероятны и непобедимы! Работаем дальше, – заявил глава ОВА.

После вчерашнего удара оккупантов большое количество абонентов остались без света.

Вводились графики аварийных отключений.

Были повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах.

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