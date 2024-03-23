Ночью защитники неба сбили 4 «шахеда» над Днепропетровщиной

Сегодня мы сообщали о том, что в Кривом Роге возобновили электроснабжение.

Ночью силы ПВО уничтожили 31 вражеский БПЛА в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Глава ОВА также поблагодарил сил ПВО за круглосуточную защиту.

Четыре шахеда сбили защитники неба ночью и ближе к утру над областью. Беспилотники уничтожили в Никопольском и Синельниковском районах, — заявил глава ОВА.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сегодня ночью Воздушные Силы сбили 4 вражеских шахеда над Днепропетровщиной.

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