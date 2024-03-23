В Днепре на Запорожском шоссе автобус врезался в троллейбус

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.
Сегодня днем на Запорожском шоссе автобус въехал в троллейбус.
Что стало причиной аварии не сообщается, на видео можно только заметить, как пассажиры покидают общественный транспорт.
Спустя время также на Запорожском шоссе произошла еще одна авария. На этот раз столкнулись Volkswagen и ЗАЗ.
В результате удара один из автомобилей снес дорожный знак на тротуаре.
Сегодня мы писали про аварию на Слобожанском проспекте, где столкнулись BMW и KIA.
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