На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Андрій Ревута

Про це повідомила Вільногірська міська рада у соцмережах.
Війна, клятий ворог забирає життя кращих синів України. Андрій Вікторович Ревута. Навіки 34 роки…, – йдеться у повідомленні міськради.
Лейтенант Андрій Ревута займав посаду начальника медичної служби 5 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.
16 березня на Донеччині, в районі населеного пункту Часів Яр Андрій отримав осколкові поранення, не сумісні з життям.
Чоловік вступив до лав ЗСУ у липні 2023 року. Проходив навчання в Академії сухопутних військ України за системою НАТО.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.
Читайте также:
Козенко Антон
Автор:
Сьогодні у Дніпрі на Перемозі зіткнулися дві автівки.
Поліцейські вибухотехнічної служби знешкодили бойові частини від БпЛА "Шахед".
Сьогодні вночі російські війська атакували область ударними БпЛА.
Сили оборони України уразили два десантні кораблі у Криму.