На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Андрій Ревута

У боях за Україну загинув військовий медик з Вільногірська Андрій Ревута.

Про це повідомила Вільногірська міська рада у соцмережах.

Війна, клятий ворог забирає життя кращих синів України. Андрій Вікторович Ревута. Навіки 34 роки…, – йдеться у повідомленні міськради.

Лейтенант Андрій Ревута займав посаду начальника медичної служби 5 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.

16 березня на Донеччині, в районі населеного пункту Часів Яр Андрій отримав осколкові поранення, не сумісні з життям.

Чоловік вступив до лав ЗСУ у липні 2023 року. Проходив навчання в Академії сухопутних військ України за системою НАТО.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

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