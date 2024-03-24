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На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Андрій Ревута

Сьогодні 13:59
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У боях за Україну загинув військовий медик з Вільногірська Андрій Ревута.

Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Андрій Ревута

Про це повідомила Вільногірська міська рада у соцмережах. 

Війна, клятий ворог забирає життя кращих синів України. Андрій Вікторович Ревута. Навіки 34 роки…, – йдеться у повідомленні міськради.

Лейтенант Андрій Ревута займав посаду начальника медичної служби 5 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.

16 березня на Донеччині, в районі населеного пункту Часів Яр Андрій отримав осколкові поранення, не сумісні з життям. 

Чоловік вступив до лав ЗСУ у липні 2023 року. Проходив навчання в Академії сухопутних військ України за системою НАТО.  

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

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