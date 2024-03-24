Ночью враг атаковал Днепропетровщину ударными БпЛА: без тепла осталось 3 тыс домов

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач. Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений. А еще 3 тыс домов, где в общей сложности проживают 76 тыс человек, — заявил глава ОВА.
В одном медучреждении были перебои с электроснабжением, сейчас уже все восстановили.
Продолжают работу аварийно-ремонтные бригады.
Агрессор продолжил терроризировать Никопольщину и целил по критической инфраструктуре. Обломки беспилотника повредили энергообъект.
Оккупационные войска обстреливали Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под огнем находились Марганец и Покровская сельская община.
Везде обошлось без погибших и пострадавших.
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