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На войне погиб Герой из Днепропетровской области Андрей Ревута

Сегодня 13:59
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В боях за Украину погиб военный медик из Вольногорска Андрей Ревута.

 

Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровской области Андрей Ревута

Об этом сообщил Вольногорский городской совет в соцсетях.

Война, проклятый враг уносит жизни лучших сыновей Украины. Андрей Викторович Ревута. Навеки 34 года, — говорится в сообщении горсовета.

Лейтенант Андрей Ревута занимал должность начальника медицинской службы 5-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.

16 марта в Донецкой области, в районе населенного пункта Времен Яр Андрей получил осколочные ранения, не совместимые с жизнью.

Мужчина вступил в ряды ВСУ в июле 2023 года. Проходил обучение в Академии сухопутных войск Украины по системе НАТО.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя.

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