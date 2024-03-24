На войне погиб Герой из Днепропетровской области Андрей Ревута

Об этом сообщил Вольногорский городской совет в соцсетях.
Война, проклятый враг уносит жизни лучших сыновей Украины. Андрей Викторович Ревута. Навеки 34 года, — говорится в сообщении горсовета.
Лейтенант Андрей Ревута занимал должность начальника медицинской службы 5-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.
16 марта в Донецкой области, в районе населенного пункта Времен Яр Андрей получил осколочные ранения, не совместимые с жизнью.
Мужчина вступил в ряды ВСУ в июле 2023 года. Проходил обучение в Академии сухопутных войск Украины по системе НАТО.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя.
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Козенко Антон
Автор:
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