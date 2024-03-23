Враг с утра атаковал Днепропетровщину 14 раз: пострадала женщина

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Враг беспилотником ударил по Криворожскому району. Попал по АЗС. Ранил 34-летнюю женщину. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести, — говорится в сообщении главы ОВА.
Оккупанты также направили БпЛА на Никопольщину и нанесли 10 ударов дронами-камикадзе. Также было 3 артобстрела.
Под огнем оказались Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская общины.
Повреждены гимназия, аптека, парикмахерская, оптика, предприятие. Задело и линию электропередач.
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