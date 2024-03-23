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Враг с утра атаковал Днепропетровщину 14 раз: пострадала женщина

Сегодня 20:17
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Сегодня оккупанты атаковали Днепропетровщину 14 раз.

Новости Днепра про Враг с утра атаковал Днепропетровщину 14 раз: пострадала женщина

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Враг беспилотником ударил по Криворожскому району. Попал по АЗС. Ранил 34-летнюю женщину. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести, — говорится в сообщении главы ОВА.

Оккупанты также направили БпЛА на Никопольщину и нанесли 10 ударов дронами-камикадзе. Также было 3 артобстрела.

Под огнем оказались Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская общины.

Повреждены гимназия, аптека, парикмахерская, оптика, предприятие. Задело и линию электропередач.

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