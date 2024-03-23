Ворог від ранку атакував Дніпропетровщину 14 разів: постраждала жінка

Сьогодні окупанти атакували Дніпропетровщину 14 разів.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог безпілотником вдарив по Криворізькому району. Поцілив по АЗС. Поранив 34-річну жінку. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості, – йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Окупанти також спрямували БпЛА на Нікопольщину та завдали 10 ударів дронами-камікадзе. Також було 3 артобстріли.

Під вогнем опинились Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади.

Пошкоджені гімназія, аптека, перукарня, оптика, підприємство. Зачепило і лінію електропередач.

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