Ворог від ранку атакував Дніпропетровщину 14 разів: постраждала жінка

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог безпілотником вдарив по Криворізькому району. Поцілив по АЗС. Поранив 34-річну жінку. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості, – йдеться у повідомленні очільника ОВА.
Окупанти також спрямували БпЛА на Нікопольщину та завдали 10 ударів дронами-камікадзе. Також було 3 артобстріли.
Під вогнем опинились Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади.
Пошкоджені гімназія, аптека, перукарня, оптика, підприємство. Зачепило і лінію електропередач.
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