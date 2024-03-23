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У ботсаду ДНУ у Дніпрі розцвіла калина Фаррера

Сьогодні 17:43
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У Дніпро вже прийшла весна, у ботсаду з'являються перші ранньоквітучі рослини.

Новости Днепра про У ботсаду ДНУ у Дніпрі розцвіла калина Фаррера

Красивими світлинами у соцмережі Facebook поділився Директор ботанічного саду ДНУ Анатолій Кабар.

Новости Днепра про У ботсаду ДНУ у Дніпрі розцвіла калина Фаррера

Новости Днепра про У ботсаду ДНУ у Дніпрі розцвіла калина Фаррера

23.03.2024 року. Ботанічний сад ДНУ сьогодні, в суботу, працює з 10.00 до 16.00. Мої вранішні фото, — сказано у повідомленні.

Фотографії дійсно вражають, калина Фаррера схожа на японську сакуру та створює справжній східний настрій у саду.

Калина Фаррера – це декоративний чагарник, родом з Північного Китаю. У Піднебесній навіть є традиція висаджувати калину біля храмів.

В такий спосіб люди славлять Будду і новий цикл природи.

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