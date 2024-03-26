“Це не шашлики на дачі жарити”: у Дніпрі рятують танкіста, який горів у палаючій бронетехніці

У Дніпрі рятували танкіста, який отримав важкі опіки.

42-річний Олексій із Києва долучився до війська з перших днів повномасштабної війни. До військкомату прийшов з посвідченням водія та тракториста. Під час другого візиту до комісаріату чоловіка мобілізували.

Понад два роки Олексій воював танкістом, аж поки в нього не поцілили ракетою. Танк, у якому сидів боєць, загорівся. Чоловік дивом встиг звідти вибратися. Залишився живим, але отримав серйозні опіки.

Горіти у танку – це не шашлики на дачі жарити…З гіркою посмішкою на чорному, обвугленому обличчі сказав Олексій, – розповідає головний лікар одного із медзакладів Дніпра.

Важкі поранення чоловік отримав на Слов’янському напрямку. У бою в його танк ворог поцілив з протитанкової ракети, уточнює сам Олексій. Після прифронтового стабпункту, бійця привезли до Дніпра.

Обличчя Олексія сильно обпечене та посічене уламками. На тілі осколкові поранення кінцівок, грудної клітини і черевної стінки, перелом кісток обох гомілок. Чоловіка прооперували та наклали апарати зовнішньої фіксації.

Дома на Олексія чекає дружина та двоє дітей.

Лікарі-травматологи після операції пообіцяли – ходити буде. Найбільше хоче побачити дружину і дітей, проситься якнайшвидше на евакуацію до Києва. Каже: дома я і такий згожусь, – розповів лікар.

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