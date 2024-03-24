В центре Днепра крупная авария с участием четырех автомобилей

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
Авария произошла на пересечении улицы Князя В.В. и Миронова.
Авария произошла с участием трех автомобилей BMW и Opel. Сейчас на месте работает полиция, медики осматривают состояние участников ДТП, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, никто из участников ДТП не получил серьезных травм.
Сегодня мы сообщали о том, что на улице Набережная Победы столкнулись два автомобиля.
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