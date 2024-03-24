В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений электроэнергии

В Кривом Роге энергетики вводят графики аварийных отключений электроэнергии.

Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Больницы, насосные и другие объекты критической инфраструктуры будут переходить на генераторы. Напоминаю, что у нас работает 213 Пунктов несокрушимости, в которых все есть, — сообщил глава криворожской военной администрации.

Жителям напоминают о зарядке павербанков и других гаджетов.

Вчера вечером и ночью страна-террорист снова атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА.

По официальной информации были падения обломков сбитых БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры города.

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