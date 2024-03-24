В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений электроэнергии

Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Больницы, насосные и другие объекты критической инфраструктуры будут переходить на генераторы. Напоминаю, что у нас работает 213 Пунктов несокрушимости, в которых все есть, — сообщил глава криворожской военной администрации.
Жителям напоминают о зарядке павербанков и других гаджетов.
Вчера вечером и ночью страна-террорист снова атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА.
По официальной информации были падения обломков сбитых БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры города.
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