Вночі ворог атакував Дніпропетровщину ударними БпЛА: без тепла залишились 3 тис будинків

Сьогодні вночі російські війська атакували область ударними БпЛА.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще 3 тис будинків, де загалом мешкають 76 тис людей, — заявив очільник ОВА.

В одному медзакладі були перебої з електропостачанням, зараз вже все відновили.

Продовжують працювати аварійно-ремонтні бригади.

Агресор продовжив тероризувати Нікопольщину та цілив по критичній інфраструктурі. Уламки безпілотники пошкодили енергооб’єкт.

Окупаційні війська обстрілювали Нікопольщину з важкої артилерії. Під вогнем був Марганець і Покровська сільська громада.

Скрізь обійшлося без загиблих та постраждалих.

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