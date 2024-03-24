У Кривому Розі запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Лікарні, насосні та інші об’єкти критичної інфраструктури переходитимуть на генератори. Нагадую, що у нас працює 213 Пунктів незламності, в яких все є, — повідомив очільник криворізької військової адміністрації.
Мешканцям нагадують про зарядку павербанків та інших гаджетів.
Вчора ввечері та вночі країна-терорист знову атакувала Україну ракетами та ударними БпЛА.
За офіційною інформацією були падіння уламків збитих БпЛА на об’єкти енергетичної інфраструктури міста.
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