У Кривому Розі запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії

У Кривому Розі енергетики запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Лікарні, насосні та інші об’єкти критичної інфраструктури переходитимуть на генератори. Нагадую, що у нас працює 213 Пунктів незламності, в яких все є, — повідомив очільник криворізької військової адміністрації.

Мешканцям нагадують про зарядку павербанків та інших гаджетів.

Вчора ввечері та вночі країна-терорист знову атакувала Україну ракетами та ударними БпЛА.

За офіційною інформацією були падіння уламків збитих БпЛА на об’єкти енергетичної інфраструктури міста.

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