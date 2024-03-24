У Дніпрі на пожежі літній чоловік отримав опіки тіла

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Повідомлення про пожежу надійшло сьогодні, о 12 годині.
Інцидент трапився на вулиці Конотопській Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро. Дим йшов з приватного житлового будинку.
На місці рятувальники встановили, що займання у помешканні вже ліквідували місцеві мешканці. Вогнем знищено домашнє майно на площі 1кв.м, – йдеться у повідомленні ДСНС.
Опіки тіла отримав 74-річний чоловік, його ушпиталили до лікарні.
Сьогодні ми писали про ДТП на вулиці Набережна Перемоги.
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