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У Дніпрі на пожежі літній чоловік отримав опіки тіла

Сьогодні 16:07
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У Дніпрі на пожежі чоловік отримав опіки.

Новости Днепра про У Дніпрі на пожежі літній чоловік отримав опіки тіла

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомлення про пожежу надійшло сьогодні, о 12 годині. 

Інцидент трапився на вулиці Конотопській Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро. Дим йшов з приватного житлового будинку.

На місці рятувальники встановили,  що займання у помешканні вже ліквідували місцеві мешканці. Вогнем знищено домашнє майно на площі 1кв.м, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Опіки тіла отримав 74-річний чоловік, його ушпиталили до лікарні. 

Сьогодні ми писали про ДТП на вулиці Набережна Перемоги.

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Новости Днепра про У Дніпрі на пожежі літній чоловік отримав опіки тілаУкраїнська

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