У центрі Дніпра велика аварія за участю чотирьох автівок

У центрі Дніпра сталася масштабна ДТП.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Аварія сталася на перетині вулиці Князя В.В. та Миронова.

Аварія сталася за участі трьох автомобілів BMW та Opel. Зараз на місці працює поліція, медики оглядають стан учасників дорожньої пригоди, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, ніхто з учасників ДТП не отримав серйозних травм.

Сьогодні ми повідомляли про те, що на вулиці Набережна Перемоги зіткнулися дві автівки.

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