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  • На Дніпропетровщині поліцейські вибухотехнічної служби знешкодили бойову частину від “шахеда”

На Дніпропетровщині поліцейські вибухотехнічної служби знешкодили бойову частину від “шахеда”

Сьогодні 12:23
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Поліцейські вибухотехнічної служби знешкодили бойові частини від БпЛА "Шахед".

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Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Ворог вже декілька днів поспіль атакує область безпілотниками та ракетами.

Уламки одного з ворожих БпЛА впали у поле, а бойова частина занурилася глибоко у землю. Ще одну нерозірвану частину «Шахеда» знайшли поряд.

Вибухотехніки поліції Дніпропетровської області обережно вилучили небезпечні вибухові предмети та перевезли на підривний майданчик, де контрольовано знищили, – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці нагадують громадянам про правила безпеки, якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, треба негайно телефонувати за номером “102”.

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