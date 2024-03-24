На Дніпропетровщині поліцейські вибухотехнічної служби знешкодили бойову частину від “шахеда”

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Ворог вже декілька днів поспіль атакує область безпілотниками та ракетами.
Уламки одного з ворожих БпЛА впали у поле, а бойова частина занурилася глибоко у землю. Ще одну нерозірвану частину «Шахеда» знайшли поряд.
Вибухотехніки поліції Дніпропетровської області обережно вилучили небезпечні вибухові предмети та перевезли на підривний майданчик, де контрольовано знищили, – йдеться у повідомленні поліції.
Правоохоронці нагадують громадянам про правила безпеки, якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, треба негайно телефонувати за номером “102”.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні вночі російські війська атакували область ударними БпЛА.
В Днепре патрульные задержали подозрительную молодую чету.
Сьогодні окупанти атакували Дніпропетровщину 14 разів.
Успенська площа у Дніпрі стала переможцем Премії НСАУ 2023 у номінації…