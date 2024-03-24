В Днепропетровской области полицейские взрывотехнической службы обезвредили боевую часть от «шахеда»

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Враг уже несколько дней атакует область беспилотниками и ракетами.
Обломки одного из вражеских БпЛА упали в поле, а боевая часть погрузилась глубоко в землю. Еще одну неразорванную часть «Шахеда» обнаружили рядом.
Взрывотехники полиции Днепропетровской области осторожно изъяли опасные взрывчатые предметы и перевезли на взрывную площадку, где контролируемо уничтожили, — говорится в сообщении полиции.
Правоохранители напоминают гражданам о правилах безопасности, если вы увидели взрывоопасный предмет, нужно немедленно звонить по телефону «102».
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