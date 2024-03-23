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Площа у Дніпрі стала переможцем престижної премії

Сьогодні 18:47
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Успенська площа у Дніпрі стала переможцем Премії НСАУ 2023 у номінації "Ландшафтна архітектура" (реалізація).

Новости Днепра про Площа у Дніпрі стала переможцем престижної премії

У проєкті Успенської площі вдало поєднуються класицистична планувальна структура з модерним архітектурним дизайном.

Саме це створило сучасний простір високої якості за принципами безбар’єрності.

Новости Днепра про Площа у Дніпрі стала переможцем престижної премії

У парку також висадили 285 нових саджанців цінних та реліктових порід.

Новости Днепра про Площа у Дніпрі стала переможцем престижної премії

Декоративна ілюмінація вночі створює у парку романтичну атмосферу після заходу сонця.

Премія НСАУ проводиться щорічно, починаючи з 2003 року.

Сьогодні ми писали й про те, що у ботсаду Дніпра зацвів декоративний чагарник, який дуже схожий на японську сакуру.

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Новости Днепра про Площа у Дніпрі стала переможцем престижної преміїУкраїнська

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