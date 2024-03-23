Площа у Дніпрі стала переможцем престижної премії

У проєкті Успенської площі вдало поєднуються класицистична планувальна структура з модерним архітектурним дизайном.
Саме це створило сучасний простір високої якості за принципами безбар’єрності.
У парку також висадили 285 нових саджанців цінних та реліктових порід.
Декоративна ілюмінація вночі створює у парку романтичну атмосферу після заходу сонця.
Премія НСАУ проводиться щорічно, починаючи з 2003 року.
Сьогодні ми писали й про те, що у ботсаду Дніпра зацвів декоративний чагарник, який дуже схожий на японську сакуру.
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