В Днепропетровской области на воде построили элитные птичьи апартаменты (ФОТО)

Домик для диких водоплавающих птиц установили на водоеме недалеко от городского парка в Новомосковске.
Элитные апартаменты для пернатых показал городской голова Новомосковска Сергей Резник.
Для диких водоплавающих птиц построили маленький домик на воде. Вместо фундамента – что-то похожее на лодки, а само жилье построено из дерева и окрашено в желтый цвет.
Птичье помещение также имеет крышу, чтобы птицам не светило солнце.
Надеюсь, что птицам понравится, — радуется мэр города, похваставшийся «обновкой».
Однако пока нет доказательств того, что птицы действительно забирались внутрь элитных апартаментов на воде.
Напомним, ранее в Днепре аист заселился в «квартиру», которую для него построили люди, вместо уничтоженного гнезда.
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