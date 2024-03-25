В Днепропетровской области на воде построили элитные птичьи апартаменты (ФОТО)

Новомосковские утки и гуси получили элитный домик на воде.

Домик для диких водоплавающих птиц установили на водоеме недалеко от городского парка в Новомосковске.

Элитные апартаменты для пернатых показал городской голова Новомосковска Сергей Резник.

Для диких водоплавающих птиц построили маленький домик на воде. Вместо фундамента – что-то похожее на лодки, а само жилье построено из дерева и окрашено в желтый цвет.

Птичье помещение также имеет крышу, чтобы птицам не светило солнце.

Надеюсь, что птицам понравится, — радуется мэр города, похваставшийся «обновкой».

Однако пока нет доказательств того, что птицы действительно забирались внутрь элитных апартаментов на воде.

Напомним, ранее в Днепре аист заселился в «квартиру», которую для него построили люди, вместо уничтоженного гнезда.

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