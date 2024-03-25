У Дніпропетровській області на воді побудували елітні пташині апартаменти (ФОТО)

Новомосковські качки та гуси отримали елітний будиночок на воді.

Будиночок для диких водоплавних птахів встановили на водоймі неподалік міського парку в Новомосковську.

Елітні апартаменти для пернатих показав міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.

Для диких водоплавних птахів спорудили маленький будиночок на воді. Замість фундаменту – щось схоже на човни, а саме житло споруджене з дерева та пофарбоване в жовтий колір.

Пташине помешкання також має дах, аби птахам не світило сонце.

Сподіваюсь, що птахам сподобається, – радіє мер міста, який похизувався “обновкою”.

Однак поки що немає доказів того, що птахи дійсно забиралися всередину елітних апартаментів на воді.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі лелека заселився до “квартири”, яку для нього збудували люди, замість знищеного гнізда.

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