У Дніпропетровській області на воді побудували елітні пташині апартаменти (ФОТО)

Будиночок для диких водоплавних птахів встановили на водоймі неподалік міського парку в Новомосковську.
Елітні апартаменти для пернатих показав міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.
Для диких водоплавних птахів спорудили маленький будиночок на воді. Замість фундаменту – щось схоже на човни, а саме житло споруджене з дерева та пофарбоване в жовтий колір.
Пташине помешкання також має дах, аби птахам не світило сонце.
Сподіваюсь, що птахам сподобається, – радіє мер міста, який похизувався “обновкою”.
Однак поки що немає доказів того, що птахи дійсно забиралися всередину елітних апартаментів на воді.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі лелека заселився до “квартири”, яку для нього збудували люди, замість знищеного гнізда.
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