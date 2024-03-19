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  • У Дніпрі лелека заселився до “квартири”, яку для нього збудували люди, замість знищеного гнізда

У Дніпрі лелека заселився до “квартири”, яку для нього збудували люди, замість знищеного гнізда

Сьогодні 15:20
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Лелека з Дніпра "заселився" у свою нову "квартиру".

Новости Днепра про У Дніпрі лелека заселився до

Нещодавно працівники КП “Міськсвітло” збудували домівку для лелеки. Гніздо, яке птах спорудив на електроопорі впало, тому стурбовані його долею місцеві жителі попросили комунальників повернути пернатому “квартиру”. 

Комунальники доклали всі зусилля, щоб відновити дім для цих прекрасних птахів, аби лелеки знову мали безпечне та затишне місце для проживання.

Днями лелека повернувся додому та побачив свою нову пташину оселю. Як зазначили комунальники, оновлена домівка йому дуже сподобалась, тепер пернатий чекає на повернення дружини.

Новости Днепра про У Дніпрі лелека заселився до

Новости Днепра про У Дніпрі лелека заселився до

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