У ботсаду ДНУ у Дніпрі розквітли фіолетові квіти, схожі на птахів (ФОТО)

У ботанічному саду Дніпровського національного університету – вже справжня весна. Нещодавно ми писали, що там розцвіла калина Фаррера – декоративний чагарник, родом з Північного Китаю.
А днями у ботсаду розквітли iris reticulata – півники сітчасті.
Фото на своїй сторінці у ФБ опублікував директор ботанічного саду Анатолій Кабар.
25.03.2024 року. Все іду та бачу нове. Ботанічний сад ДНУ, – підписав він знімки.
Зазначимо, півники сітчасті (ірис сітчастий, Iris reticulata) — невисока цибулинна багаторічна рослина 7-10 см заввишки. Із усіх видів півників є найширше уведеним у культуру. Використовується як ранньоквітнучий багаторічник для альпінаріїв. Різниться високою холодостійкістю. Надає перевагу легким, добре дренованим ґрунтам, із нейтральною або слабколужною реакцією. Добре росте на освітлених сонцем місцях, але витримує і невелике затінення. На вологих місцях росте погано, часто хворіє. Після відцвітання потребує багато тепла й сухих умов, необхідно накривати від літніх дощів.
Також у ботсаду квітнуть й інші першоцвіти:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в ботсаду розквітли гіпеаструми (ФОТО).
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