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У ботсаду ДНУ у Дніпрі розквітли фіолетові квіти, схожі на птахів (ФОТО)

Сьогодні 10:56
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Це - півники сітчасті.

Новости Днепра про У ботсаду ДНУ у Дніпрі розквітли фіолетові квіти, схожі на птахів (ФОТО)

У ботанічному саду Дніпровського національного університету – вже справжня весна. Нещодавно ми писали, що там розцвіла калина Фаррера – декоративний чагарник, родом з Північного Китаю.

А днями у ботсаду розквітли iris reticulata – півники сітчасті.

Фото на своїй сторінці у ФБ опублікував директор ботанічного саду Анатолій Кабар.

25.03.2024 року. Все іду та бачу нове. Ботанічний сад ДНУ, – підписав він знімки.

Новости Днепра про У ботсаду ДНУ у Дніпрі розквітли фіолетові квіти, схожі на птахів (ФОТО)

Новости Днепра про У ботсаду ДНУ у Дніпрі розквітли фіолетові квіти, схожі на птахів (ФОТО)

Новости Днепра про У ботсаду ДНУ у Дніпрі розквітли фіолетові квіти, схожі на птахів (ФОТО)

Зазначимо, півники сітчасті (ірис сітчастий, Iris reticulata) — невисока цибулинна багаторічна рослина 7-10 см заввишки. Із усіх видів півників є найширше уведеним у культуру. Використовується як ранньоквітнучий багаторічник для альпінаріїв. Різниться високою холодостійкістю. Надає перевагу легким, добре дренованим ґрунтам, із нейтральною або слабколужною реакцією. Добре росте на освітлених сонцем місцях, але витримує і невелике затінення. На вологих місцях росте погано, часто хворіє. Після відцвітання потребує багато тепла й сухих умов, необхідно накривати від літніх дощів.

Також у ботсаду квітнуть й інші першоцвіти:

Новости Днепра про У ботсаду ДНУ у Дніпрі розквітли фіолетові квіти, схожі на птахів (ФОТО)

Новости Днепра про У ботсаду ДНУ у Дніпрі розквітли фіолетові квіти, схожі на птахів (ФОТО)

Новости Днепра про У ботсаду ДНУ у Дніпрі розквітли фіолетові квіти, схожі на птахів (ФОТО)

Новости Днепра про У ботсаду ДНУ у Дніпрі розквітли фіолетові квіти, схожі на птахів (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в ботсаду розквітли гіпеаструми (ФОТО).

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Новости Днепра про У ботсаду ДНУ у Дніпрі розквітли фіолетові квіти, схожі на птахів (ФОТО)Українська Новости Днепра про У ботсаду ДНУ у Дніпрі розквітли фіолетові квіти, схожі на птахів (ФОТО)Русский

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