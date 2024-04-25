Что делать если укусил клещ: куда обращаться и какие анализы сдавать

Ошибочно думать, что клещи обитают только в лесу. Их там просто больше, но также любят они и городские газоны и парки. Они не прыгают с деревьев, но могут залезть на тело, когда человек отдыхает на траве или долго гуляет среди зеленых насаждений.
Журналисты dnepr.info узнали, что делать, если укусил клещ.
Во время отдыха на природе лучше отдать предпочтение закрытой обуви и одежде с длинными рукавами. На голове обязательно должна быть кепка. Перед прогулкой желательно воспользоваться защитным средством с репеллентами. Прогуливаясь по зеленой зоне лучше всего передвигаться по протоптанным дорожкам, не заходя в густые заросли травы.
Каждые два часа себя и близких нужно осматривать – нет ли на вас или на них клеща. Укуса его человек не чувствует, поэтому понять укусил клещ или нет – невозможно. По возвращению с прогулки необходимо осмотреть себя и родных. Особое внимание нужно уделить тем частям тела, где растут волосы. Примите душ – вода поможет смыть клеща, если он только выбирает место укуса.
Одежду, в которой были на прогулке желательно сразу постирать, не стоит оставлять ее возле кровати, вешать в шкаф, так как на одежде может быть клещ и с одной кофты он запросто может перекочевать на другую. Также желательно сразу постирать и осмотреть все принесенные домой вещи –нет ли там этого насекомого.
Не стоит самостоятельно пытаться вытянуть клеща. Не заливайте его спиртом, маслом и другими средствами, которые советуют «знатоки» из интернета.
Если все же хочется избавиться от клеща самостоятельно – необходимо это делать с помощью специального пинцета – его можно купить в аптеке или зоомагазине. После процедуры следует обработать место укуса антисептиком, а руки – вымыть с мылом. Но все же, обнаружив на себе клеща необходимо сразу обратиться в трамвпункт. В Днепре они находятся по адресам: ул. Ближняя, 31, ул. Батумская, 13, проспект Богдана Хмельницкого, 19 и Леси Украинки, 26, ул. Владимира Антоновича, 65.
Если клещ был на теле более суток – медики должны провести постконтактную профилактику болезни Лайма. Для этого они могут выписать антибиотики.
Если на месте укуса появилось покраснение либо повысилась температура тела – срочно необходимо обратиться к врачу. Также необходимо сдать кровь на наличие антител для определения есть ли в организме инфекция. Делать тест необходимо спустя неделю после укуса. Сдать тест можно в любой лаборатории Днепра.
Читайте также:
Автор:
Сделайте на всякий случай запасы питьевой и технической воды!
Наверное, у каждого в шкафу есть одежда, которую уже не…
В мае в Днепре снова будут выключать газ из-за ремонтных…
По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч.2 ст.286…
Сделайте на всякий случай запасы питьевой и технической воды!
Наверное, у каждого в шкафу есть одежда, которую уже не носят, но она в хорошем состоянии. Причин, по которым та или иная вещь перестала быть в «ходу» множество: перестал нравиться цвет, фасон, стала мала, или наоборот – велика. Особенно много…
В мае в Днепре снова будут выключать газ из-за ремонтных работ
По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.
В Кривом Роге ребенок выпрыгнул из окна 4-го этажа, чтобы спастись от огня.
Пенсионер пешком выходил из оккупированного города, чтобы его не заставили получить российское гражданство.
Это работа ПВО!
В Днепровском городском совете рассказали, куда обращаться горожанам, если дом пострадал от ракетного удара.
В Днепре большой популярностью пользуется съемное жилье: квартиры в аренду на длительный срок и на несколько дней. В последних сутки проживания могут оцениваться в несколько тысяч гривен. Также в городе есть несколько дорогих гостиниц, где проживание оценивается также в тысячи…
Аферистов, которые зарабатывали на не существовавшем воображаемых товарах, разоблачили в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!