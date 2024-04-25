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Что делать если укусил клещ: куда обращаться и какие анализы сдавать

Сегодня 17:43
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Теплую погоду «почувствовали» не только деревья с цветами, но и клещи. Они «просыпаются» когда температура тепла становится более 15 градусов тепла. Сезон их активности будет длится до конца осени, а пик наступит в мае-июне, а после – в сентябре-октябре.

Новости Днепра про Что делать если укусил клещ: куда обращаться и какие анализы сдавать

Ошибочно думать, что клещи обитают только в лесу. Их там просто больше, но также любят они и городские газоны и парки. Они не прыгают с деревьев, но могут залезть на тело, когда человек отдыхает на траве или долго гуляет среди зеленых насаждений.

Журналисты dnepr.info узнали, что делать, если укусил клещ.

Меры профилактики

Во время отдыха на природе лучше отдать предпочтение закрытой обуви и одежде с длинными рукавами. На голове обязательно должна быть кепка. Перед прогулкой желательно воспользоваться защитным средством с репеллентами. Прогуливаясь по зеленой зоне лучше всего передвигаться по протоптанным дорожкам, не заходя в густые заросли травы.

Каждые два часа себя и близких нужно осматривать – нет ли на вас или на них клеща. Укуса его человек не чувствует, поэтому понять укусил клещ или нет – невозможно. По возвращению с прогулки необходимо осмотреть себя и родных. Особое внимание нужно уделить тем частям тела, где растут волосы. Примите душ – вода поможет смыть клеща, если он только выбирает место укуса.

Одежду, в которой были на прогулке желательно сразу постирать, не стоит оставлять ее возле кровати, вешать в шкаф, так как на одежде может быть клещ и с одной кофты он запросто может перекочевать на другую. Также желательно сразу постирать и осмотреть все принесенные домой вещи –нет ли там этого насекомого.

Что не нужно делать

Не стоит самостоятельно пытаться вытянуть клеща. Не заливайте его спиртом, маслом и другими средствами, которые советуют «знатоки» из интернета.

Что нужно делать

Если все же хочется избавиться от клеща самостоятельно – необходимо это делать с помощью специального пинцета – его можно купить в аптеке или зоомагазине. После процедуры следует обработать место укуса антисептиком, а руки – вымыть с мылом. Но все же, обнаружив на себе клеща необходимо сразу обратиться в трамвпункт. В Днепре они находятся по адресам: ул. Ближняя, 31, ул. Батумская, 13,  проспект Богдана Хмельницкого, 19 и Леси Украинки, 26, ул. Владимира Антоновича, 65.

Если клещ был на теле более суток – медики должны провести постконтактную профилактику болезни Лайма. Для этого они могут выписать антибиотики.

Если на месте укуса появилось покраснение либо повысилась температура тела – срочно необходимо обратиться к врачу. Также необходимо сдать кровь на наличие антител для определения есть ли в организме инфекция. Делать тест необходимо спустя неделю после укуса. Сдать тест можно в любой лаборатории Днепра.

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Новости Днепра про Что делать если укусил клещ: куда обращаться и какие анализы сдаватьУкраїнська Новости Днепра про Что делать если укусил клещ: куда обращаться и какие анализы сдаватьРусский

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