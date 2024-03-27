Стаканчики з McDonald’s та коробки з піцою: у Дніпрі Діївські плавні перетворюють на звалище (ФОТО)

Діївські плавні потерпають від сміття.

Діївські плавні – так називають зелену зону біля води, яка розташована вздовж ж/м Покровський та Парус. Це досить популярне місце відпочинку для місцевих жителів. Тут влаштовують пікніки та посиденьки біля води. На жаль, не всі сумлінно прибирають після себе сміття. Через це берегова лінія потроху перетворюється на звалище.

На це звернула увагу місцева мешканка Вікторія. За словами дніпрянки, на території плавнів постійно валяються стаканчики з McDonald’s та коробки з піцою.

Допис пекельної люті! Жилмасив Покровський та Парус, люди, чому ви такі свині? Чи вам нормально? Нормально виходити в плавні й ходити лісом пляшок, пакетів, коробок від піци та МакДональдз, ганчір’я та автомобільних шин? Чи це з Придніпровська приїжджають, щоб залишити по собі безлад? Особливо розчулюють стаканчики від кави, бл**ь коробки від піци та упаковка з МакДональдз! Ти такий весь із себе красунчик йдеш до Дніпра потягуючи лате чи флейт вайт все по красі та як у кіно. То якого біса ти залишаєш тут свій сра**й стаканчик? Або тебе, ку*во, гріє, що наступного разу ти прийдеш і споглядатимеш свою стакашку? – написала Вікторія на своїй Facebook-сторінці.

Вікторія зазначає, плавні потроху перетворюються на звалище і це диво, що тут ще водяться птахи та інші тварини.

На фото, які опублікувала дніпрянка, видно пакети зі сміттям. Це переважно коробки від їжі та пляшки від горілки.

Взагалі, дивуюся – кого не спитаєш, усі кажуть, що забирають за собою сміття та запевняють, що їхні друзі та знайомі такі самі. А сміття у плавнях… Страх. Хочеться гігантських штрафів, просто гігантських. Таких, щоб мінімум з п’ятьма нулями і таких, щоб на третій заліт – суд та примусові роботи на місяць з прибирання територій лісонасаджень і річок. Бо ну скільки вже можна? Бо до сліз, коли бачиш качок на гніздах в оточенні пластикових баклажок, вальдшнепів в чагарниках сміття, та зайця якій стрибає через горілчані пляшки, – пише жінка.

Люди залишають сміття цілими пакетами.

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