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  • Троє дітей залишилися без батька: на війні загинув стрілець-санітар із Жовтих Вод Пилип Гумін

Троє дітей залишилися без батька: на війні загинув стрілець-санітар із Жовтих Вод Пилип Гумін

Сьогодні 09:35
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Вічна слава та пам’ять Герою!

Новости Днепра про Троє дітей залишилися без батька: на війні загинув стрілець-санітар із Жовтих Вод Пилип Гумін

19 березня на Донецькому напрямку внаслідок поранення, несумісного з життям, загинув 44-річний жовтоводець Пилип Гумін.

Про це повідомили у Жовтоводській міській раді.

Пилип народився та виріс у Жовтих Водах. Протягом 20 років сумлінно працював економістом у планово-економічному відділі управління та ГМЗ ДП «СхідГЗК».

На війну пішов у вересні минулого року. Служив стрільцем-санітаром, вивозив поранених та загиблих із поля бою.

Справжній Побратим та Герой! Це особиста величезна втрата для нашого підрозділу. Попри свою мужність, силу та рішучість, він був добрим та чуйним. Не чекав, а вставав та робив. Ремонтував бойову техніку, не шкодував на це власних сил і коштів, – розповів командир роти.

У захисника залишилися мати, брат, дружина, двоє синів і донька.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким! Вічна слава та пам’ять Герою!

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Новости Днепра про Троє дітей залишилися без батька: на війні загинув стрілець-санітар із Жовтих Вод Пилип ГумінУкраїнська

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