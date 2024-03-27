Заманювали привабливою ціною: шахраї з Дніпропетровщини продавали неіснуючі дрони та техніку по всій країні

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили трьох шахраїв, які продавали неіснуючі товари по всій країні
За даними слідства, жителі Кам’янського розміщували на відомому торговельному інтернет-майданчику та у соціальній мережі оголошення про продаж комп’ютерної техніки, мототранспорту, автозапчастин та дронів за найбільш привабливою ціною.
Потенційні покупці здійснювали передплату за товар на банківські картки шахраїв, однак не отримували його. У такий спосіб підозрювані ошукали понад 20 людей з різних областей України. Сума збитків становить майже 1,2 млн гривень.
Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями проживання учасників групи. Вилучено банківські карти, комп’ютерну техніку, телефони, сім-картки, чорнові записи, гроші у сумі 200 тис. грн різною валютою та чотири автомобілі.
Фігурантам повідомили про підозру за фактом шахрайства (ч. 3, 4 ст. 190 КК України). Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Кривого Рогу продавав фальшиві талони для пального: ошукав більше 20 українців.
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