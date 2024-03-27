Сьогодні, 27 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло деяким мешканцям.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, приблизно з 9:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Читайте також:
У Дніпрі очікується сильний туман.
Можуть перекрити важливий залізничний переїзд.
У Дніпрі через загоряння сухостою вогонь майже перекинувся на дитячий…
Експерти припустили за скільки долітатиме до Дніпра та інших міст…