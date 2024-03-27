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  • Трое детей остались без отца: на войне погиб стрелок-санитар из Желтых Вод Филипп Гумин

Трое детей остались без отца: на войне погиб стрелок-санитар из Желтых Вод Филипп Гумин

Сегодня 09:35
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Вечная слава и память Герою!

Новости Днепра про Трое детей остались без отца: на войне погиб стрелок-санитар из Желтых Вод Филипп Гумин

19 марта на Донецком направлении в результате ранения, несовместимого с жизнью, погиб 44-летний желтоводец Филипп Гумин.

Об этом сообщили в Желтоводском городском совете.

Филипп родился и вырос в Желтых Водах. В течение 20 лет работал экономистом в планово-экономическом отделе управления и ГМЗ ГП «СхідГЗК».

На войну ушел в сентябре прошлого года. Служил стрелком-санитаром, вывозил раненых и погибших с поля боя.

Настоящий Побратим и Герой! Это личная огромная потеря для нашего подразделения. Несмотря на свое мужество, силу и решительность, он был добрым и отзывчивым. Не ждал, а вставал и делал. Ремонтировал боевую технику, не жалел на это собственных сил и средств, — рассказал командир роты.

У защитника остались мать, брат, жена, двое сыновей и дочь.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким! Вечная слава и память Герою!

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Новости Днепра про Трое детей остались без отца: на войне погиб стрелок-санитар из Желтых Вод Филипп ГуминУкраїнська Новости Днепра про Трое детей остались без отца: на войне погиб стрелок-санитар из Желтых Вод Филипп ГуминРусский

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