Трое детей остались без отца: на войне погиб стрелок-санитар из Желтых Вод Филипп Гумин

Вечная слава и память Герою!

19 марта на Донецком направлении в результате ранения, несовместимого с жизнью, погиб 44-летний желтоводец Филипп Гумин.

Об этом сообщили в Желтоводском городском совете.

Филипп родился и вырос в Желтых Водах. В течение 20 лет работал экономистом в планово-экономическом отделе управления и ГМЗ ГП «СхідГЗК».

На войну ушел в сентябре прошлого года. Служил стрелком-санитаром, вывозил раненых и погибших с поля боя.

Настоящий Побратим и Герой! Это личная огромная потеря для нашего подразделения. Несмотря на свое мужество, силу и решительность, он был добрым и отзывчивым. Не ждал, а вставал и делал. Ремонтировал боевую технику, не жалел на это собственных сил и средств, — рассказал командир роты.

У защитника остались мать, брат, жена, двое сыновей и дочь.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким! Вечная слава и память Герою!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: