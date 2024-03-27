У Кам’янському на пожежі загинула жінка: коментар ДСНС

До гасіння займання залучили 12 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

26 березня о 17:33 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Сливова Дніпровського району міста Кам’янське.

Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що пожежа виникла на території приватного домоволодіння всередині одноповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання ліквідували о 18:02. У будинку співробітники Служби порятунку виявили тіло жінки без ознак життя.

До місця виклику залучили 12 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сталася масштабна природна пожежа.

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