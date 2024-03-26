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  • Вогонь перекинувся на дитячий майданчик: у Дніпрі сталася масштабна природна пожежа

Вогонь перекинувся на дитячий майданчик: у Дніпрі сталася масштабна природна пожежа

Сьогодні 19:37
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У Дніпрі через загоряння сухостою вогонь майже перекинувся на дитячий майданчик.

Новости Днепра про Вогонь перекинувся на дитячий майданчик: у Дніпрі сталася масштабна природна пожежа

26 березня небайдужі громадяни повідомили про займання сухостою в Амур-Нижньодніпровському районі, повідомили в патрульній поліції. 

Екіпаж, який прибув на місце події виявив, що горів очерет на вулиці Інгульській. На місці вже працював екіпаж ДСНС. Втім вогонь через вітер поширювався дуже швидко і під загрозою опинилися приватні будинки та дитячий майданчик. Спільними зусиллями патрульних та рятувальників пожежа була ліквідована. На щастя, обійшлося без пошкоджень та потерпілих.

Нагадуємо, що в умовах воєнного стану в країні паліїв притягають до кримінальної відповідальності за статтею 113 Кримінального Кодексу України🇺🇦, в якій передбачається покарання для порушника у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Якщо стали свідками випалювання сухостою повідомляйте на 101 чи 102.

Новости Днепра про Вогонь перекинувся на дитячий майданчик: у Дніпрі сталася масштабна природна пожежа

Новости Днепра про Вогонь перекинувся на дитячий майданчик: у Дніпрі сталася масштабна природна пожежа

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Новости Днепра про Вогонь перекинувся на дитячий майданчик: у Дніпрі сталася масштабна природна пожежаУкраїнська Новости Днепра про Вогонь перекинувся на дитячий майданчик: у Дніпрі сталася масштабна природна пожежаРусский

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