Люди чули скавчання: у Кривому Розі цуценя тиждень просиділо у глибокому колодязі

Собака дивом залишився живим.

25 березня до поліції звернулись небайдужі містяни та повідомили, що протягом минулого тижня чують жалібне скавчання собаки, але не розуміли звідки.

Виявилось, що неподалік знаходиться колодязь глибиною приблизно вісім метрів, у який впав пес. Дивлячись на глибину, у тварини не було можливості вибратися самотужки.

Собака декілька днів сидів на глибині та вже не подавав голосу.

Для допомоги поліцейські викликали рятувальників. Спільними зусиллями вони змогли дістати безсилу тварину.

На щастя, чотирилапий травм не отримав. Його зігріли, нагодували, напоїли водою, тож зараз тваринка шукає люблячу родину, – розповіли правоохоронці.

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