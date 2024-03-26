Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Люди чули скавчання: у Кривому Розі цуценя тиждень просиділо у глибокому колодязі

Люди чули скавчання: у Кривому Розі цуценя тиждень просиділо у глибокому колодязі

Сьогодні 20:46
просмотров

Собака дивом залишився живим.

Новости Днепра про Люди чули скавчання: у Кривому Розі цуценя тиждень просиділо у глибокому колодязі

25 березня до поліції звернулись небайдужі містяни та повідомили, що протягом минулого тижня чують жалібне скавчання собаки, але не розуміли звідки.

Виявилось, що неподалік знаходиться колодязь глибиною приблизно вісім метрів, у який впав пес. Дивлячись на глибину, у тварини не було можливості вибратися самотужки.

Собака декілька днів сидів на глибині та вже не подавав голосу.

Для допомоги поліцейські викликали рятувальників. Спільними зусиллями вони змогли дістати безсилу тварину.

На щастя, чотирилапий травм не отримав. Його зігріли, нагодували, напоїли водою, тож зараз тваринка шукає люблячу родину, – розповіли правоохоронці.

Новости Днепра про Люди чули скавчання: у Кривому Розі цуценя тиждень просиділо у глибокому колодязі

Читайте також:

Новости Днепра про Люди чули скавчання: у Кривому Розі цуценя тиждень просиділо у глибокому колодязіУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині посадовці розікрали гроші, виділені на ремонт їдальні для військових
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:05
    На Дніпропетровщині посадовці розікрали гроші, виділені на ремонт їдальні для військових

    У Дніпропетровській області судитимуть посадовців, які розікрали гроші на будівництві…

    У Дніпропетровській області дитина випала з вікна 4-го поверху: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:41
    У Дніпропетровській області дитина випала з вікна 4-го поверху: що відомо

    У Павлограді на Дніпропетровщині дитина випала з вікна 4-го поверху.

    Вибух у Кривому Розі 26 березня: в ОВА повідомили деталі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:46
    Вибух у Кривому Розі 26 березня: в ОВА повідомили деталі

    У Кривому Розі під час останньої тривоги чули вибух.

    Мешканець Кривого Рогу продавав фальшиві талони для пального: ошукав більше 20 українців
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:34
    Мешканець Кривого Рогу продавав фальшиві талони для пального: ошукав більше 20 українців

    Остаточну кількість потерпілих по всій Україні та суму збитків встановлюють…

    Наверх