У Дніпрі на день перекриють важливий залізничний переїзд через ремонтні роботи

Можуть перекрити важливий залізничний переїзд.

У Дніпрі у Самарському районі планують перекрити залізничний переїзд через ремонтні роботи.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови Дніпра Бориса Філатова.

З 7:00 10 квітня до 19:00 11 квітня хочуть припинити рух через залізничний переїзд 196 км станції Нижньодніпровськ – Вузол по вулиці Кадровій.

Такі зміни пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття і заміни настилу залізничного переїзду. Зазначимо, що рішення поки не прийнято, оскільки його не підписав мер Дніпра.

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