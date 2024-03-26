У Дніпрі на день перекриють важливий залізничний переїзд через ремонтні роботи

У Дніпрі у Самарському районі планують перекрити залізничний переїзд через ремонтні роботи.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови Дніпра Бориса Філатова.
З 7:00 10 квітня до 19:00 11 квітня хочуть припинити рух через залізничний переїзд 196 км станції Нижньодніпровськ – Вузол по вулиці Кадровій.
Такі зміни пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття і заміни настилу залізничного переїзду. Зазначимо, що рішення поки не прийнято, оскільки його не підписав мер Дніпра.
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