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  • У Дніпрі на день перекриють важливий залізничний переїзд через ремонтні роботи

У Дніпрі на день перекриють важливий залізничний переїзд через ремонтні роботи

Сьогодні 21:23
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Можуть перекрити важливий залізничний переїзд.

Новости Днепра про У Дніпрі на день перекриють важливий залізничний переїзд через ремонтні роботи

У Дніпрі у Самарському районі планують перекрити залізничний переїзд через ремонтні роботи. 

Про це йдеться у розпорядженні міського голови Дніпра Бориса Філатова. 

З 7:00 10 квітня до 19:00 11 квітня хочуть припинити рух через залізничний переїзд 196 км станції Нижньодніпровськ – Вузол по вулиці Кадровій. 

Такі зміни пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття і заміни настилу залізничного переїзду. Зазначимо, що рішення поки не прийнято, оскільки його не підписав мер Дніпра. 

 

Новости Днепра про У Дніпрі на день перекриють важливий залізничний переїзд через ремонтні роботи

Новости Днепра про У Дніпрі на день перекриють важливий залізничний переїзд через ремонтні роботи

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Новости Днепра про У Дніпрі на день перекриють важливий залізничний переїзд через ремонтні роботиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на день перекриють важливий залізничний переїзд через ремонтні роботиРусский

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