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Мінімальна видимість: метеорологи попередили про небезпечне природне явище у Дніпрі

Сьогодні 21:59
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У Дніпрі очікується сильний туман.

Новости Днепра про Мінімальна видимість: метеорологи попередили про небезпечне природне явище у Дніпрі

У Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище.
 
27 березня вночі та вранці у Дніпрі та по Дніпропетровській області очікується туман. Видимість – 200-500 м.
 
Рівень небезпечності 1 (жовтий).
 
Загалом 27 березня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 11-16° ; по місту вночі 2-4° тепла, вдень 12-14° тепла.
 

Новости Днепра про Мінімальна видимість: метеорологи попередили про небезпечне природне явище у Дніпрі

Нагадаємо, синоптики назвали дату, коли в Дніпрі буде літнє тепло. 

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Новости Днепра про Мінімальна видимість: метеорологи попередили про небезпечне природне явище у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Мінімальна видимість: метеорологи попередили про небезпечне природне явище у ДніпріРусский

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