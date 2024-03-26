Сайт Дніпра Новини Мінімальна видимість: метеорологи попередили про небезпечне природне явище у Дніпрі Мінімальна видимість: метеорологи попередили про небезпечне природне явище у Дніпрі
У Дніпрі очікується сильний туман.
У Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище.
27 березня вночі та вранці у Дніпрі та по Дніпропетровській області очікується туман. Видимість – 200-500 м.
Рівень небезпечності 1 (жовтий).
Загалом 27 березня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 11-16° ; по місту вночі 2-4° тепла, вдень 12-14° тепла.
Нагадаємо, синоптики
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