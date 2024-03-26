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  • Минимальная видимость: метеорологи предупредили об опасном природном явлении в Днепре

Минимальная видимость: метеорологи предупредили об опасном природном явлении в Днепре

Сегодня 21:59
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В Днепре ожидается сильный туман.

Новости Днепра про Минимальная видимость: метеорологи предупредили об опасном природном явлении в Днепре

В Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении.

27 марта ночью и утром в Днепре и Днепропетровской области ожидается туман. Видимость – 200-500 м.

Уровень опасности 1 (желтый).

В целом 27 марта ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 11-16°; по городу ночью 2-4° тепла, днем 12-14° тепла.

Новости Днепра про Минимальная видимость: метеорологи предупредили об опасном природном явлении в Днепре

Напомним, синоптики назвали дату, когда в Днепре будет летнее тепло.

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Новости Днепра про Минимальная видимость: метеорологи предупредили об опасном природном явлении в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Минимальная видимость: метеорологи предупредили об опасном природном явлении в ДнепреРусский

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