Минимальная видимость: метеорологи предупредили об опасном природном явлении в Днепре

Напомним, синоптики назвали дату, когда в Днепре будет летнее тепло.

В целом 27 марта ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 11-16°; по городу ночью 2-4° тепла, днем 12-14° тепла.

27 марта ночью и утром в Днепре и Днепропетровской области ожидается туман. Видимость – 200-500 м.

В Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении.

Чебуреки – одно из тех блюд, которые прочно ассоциируются с…

Футбол в Екатеринослав «привезли» иностранные специалисты, работающие по приглашению на…

В Днепре из-за возгорания сухостоя огонь почти перекинулся на детскую…

Могут перекрыть важный железнодорожный переезд.

На Днепропетровщине чиновники разворовали деньги, выделенные на ремонт столовой для военных В Днепропетровской области будут судить чиновников, разворовавших деньги на строительстве столовой воинской части. 3 просмотров

Эксперт рассказал, за сколько может долететь до Днепра новая российская ракета «Циркон» Эксперты допустили, за сколько будет долетать до Днепра и других городов "Циркон", которым начали обстреливать Украину россияне. 5 просмотров

История футбола в Екатеринославе: когда появился та как раньше назывался ФК «Днепр» Футбол в Екатеринослав «привезли» иностранные специалисты, работающие по приглашению на промышленных заводах города. В свободное от работы время они гоняли мяч. 3 просмотров