Минимальная видимость: метеорологи предупредили об опасном природном явлении в Днепре

В Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении.
27 марта ночью и утром в Днепре и Днепропетровской области ожидается туман. Видимость – 200-500 м.
Уровень опасности 1 (желтый).
В целом 27 марта ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 11-16°; по городу ночью 2-4° тепла, днем 12-14° тепла.
Напомним, синоптики назвали дату, когда в Днепре будет летнее тепло.
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